Кілька людей постраждали під час нападу терориста-смертника на церкву в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кілька людей отримали поранення в результаті нападу терориста-смертника на католицьку церкву в індонезійському місті Макассар (адміністративний центр провінції Південний Сулавесі). Про це повідомив в неділю журналістам керівник поліції провінції Мердісям, передає УНН.
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“Вибух стався, коли йшла недільна служба, четверо постраждалих були доставлені в лікарню”, — цитує представника органів правопорядку новинний портал Detik.
Деталі
За його словами, “терорист-смертник помер на місці”. При цьому люди, що безпосередньо перебували в момент вибуху всередині церкви не постраждали, уточнили в поліції.
За попередніми даними, поблизу були припарковані два автомобілі.
“Поліція встановлює деталі того, що сталося”, — зазначив Мердісям.
Нагадаємо
Напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).