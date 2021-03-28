Несколько человек пострадали во время нападения террориста-смертника на церковь в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Несколько человек получили ранения в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель полиции провинции Мердисям, передает УНН.
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“Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу”, — цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik.
Детали
По его словам, “террорист-смертник скончался на месте”. При этом люди, непосредственно находились в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили в полиции.
По предварительным данным, рядом были припаркованы два автомобиля.
“Полиция устанавливает детали случившегося”, — отметил Мердисям.
Напомним
Накануне в США несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).