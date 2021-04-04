Повені та зсуви в Індонезії: 20 людей загинули, 5 зникли безвісти

Деталі

За словами представника Національного агентства по боротьбі з наслідками стихійних лих, удар стихії стався в ніч на неділю. В результаті під завалами опинилися десятки будинків, ще кілька будівель були змиті, зруйнований міст.

Постраждалі доставлені в лікарні.

Метеорологи прогнозують в регіоні тривалі зливи і сильний вітер.

Нагадаємо, минулої неділі, щонайменше 14 людей дістали поранень унаслідок вибуху, влаштованого смертниками біля входу в Католицьку Церкву в місті Макассар в Індонезії. Дві людини на мотоциклі спробували прорватися через головні ворота в церкві, коли стався вибух. У цей час в католицькій церкві якраз добігала кінця служба з нагоди Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня.