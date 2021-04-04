Повені та зсуви в Індонезії: 20 людей загинули, 5 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули, 9 постраждали і 5 пропали безвісти в результаті зсувів і повеней в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенгара, передає агентство Хinhua з посиланням на національне управління по боротьбі з наслідків стихійних лих, пише УНН.
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За словами представника Національного агентства по боротьбі з наслідками стихійних лих, удар стихії стався в ніч на неділю. В результаті під завалами опинилися десятки будинків, ще кілька будівель були змиті, зруйнований міст.
Постраждалі доставлені в лікарні.
Метеорологи прогнозують в регіоні тривалі зливи і сильний вітер.
Нагадаємо, минулої неділі, щонайменше 14 людей дістали поранень унаслідок вибуху, влаштованого смертниками біля входу в Католицьку Церкву в місті Макассар в Індонезії. Дві людини на мотоциклі спробували прорватися через головні ворота в церкві, коли стався вибух. У цей час в католицькій церкві якраз добігала кінця служба з нагоди Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня.