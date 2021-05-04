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В Афаганистане из-за наводнений погибли более 20 человек

В Афаганистане из-за наводнений погибли более 20 человек

Киев  •  УНН

 • 16934 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Афганистане в двух районах западной провинции Герат погибли по меньшей мере 22 человека в результате внезапных наводнений после проливных дождей. Об этом пишет УНН со ссылкой на афганское TOLO News.

Детали

Так, по информации издания, инцидент произошел в селе Роха Адрасканского района и в районе провинции Обе.

По данным прессекретаря-губернатора Герата Джайлани Фархада, среди жертв инцидента четверо детей, женщина и пятеро мужчин. Также по его словам, 12 человек погибли в Адраскане и еще 10 - в районе Обе.

Сообщается, что наводнения уничтожили десятки гектаров земли, также погибли десятки голов крупного рогатого скота. Местные власти заявили, что в в провинции Герат, а именно в районах Обе и Карух также были паводки, но информации об их возможном вреде нет. На большей части Герата за последние два дня были проливные дожди.

Дополнение

В Индонезии в начале апреля оползни и наводнения унесли жизни более 110 человек.

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