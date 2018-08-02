Из-за ненастья подтопило город Сарны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Спасатели продолжают откачивать дождевую воду из подтопленных домов граждан в г.Сарны в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС области, передает УНН.
“По состоянию на 2 августа продолжаются работы по откачке воды из 7 участков частных жилых домов граждан”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 1 августа в городе Сарны была откачана вода из близлежащей территории 6 частных домовладений и территориального центра социального помощи населению в г. Сарны. Всего было откачано более 600 литров воды.
К оказанию помощи населению по откачке дождевой воды с прилегающих домовладений и улиц районного центра привлечены личный состав 8-й государственной пожарно-спасательной части и одна единица спецтехники ГСЧС и две мотопомпы.
Напомним, вечером 31 июня в Западной Украине выпали обильные осадки. Во Львове в результате ненастья были повалены деревья, произошли подтопления.
На прошлой неделе сильный ливень в Ровно превратил улицы города в стремительные потоки.