У результаті негоди підтопило місто Сарни

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Рятувальники продовжують відкачувати дощову воду з підтоплених будинків громадян у м.Сарни у Рівненській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС області, передає УНН.

“Станом на 2 серпня продовжуються роботи по відкачуванню води з 7 ділянок приватних житлових будинків громадян”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 1 серпня у місті Сарни було відкачано воду з прилеглої території 6 приватних домоволодінь та територіального центру соціального допомоги населенню у м. Сарни. Загалом було відкачано більше 600 літрів води.

До надання допомоги населенню по відкачуванню дощової води з прилеглих домоволодінь та вулиць районного центру залучено особовий склад 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця спецтехніки ДСНС та дві мотопомпи.

Нагадаємо, ввечері 31 липня у Західній Україні випали рясні опади. У Львові у результати негоди повалило дерева, стались підтоплення.

Минулого тижня сильна злива у Рівному перетворила вулиці на стрімкі потоки.

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