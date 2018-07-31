Повалене дерево та затоплені вулиці: Львовом пронісся сильний дощ

Так, вулиці Львова затопило, зокрема і проїжджі частини. Автомбілям довелося долати воду, щоб проїхати. Зокрема, затопленими виявилися вулиці Під дубом, Личаківська, біля Високого замку.

Крім того, через зливу у місті не курсували трамваї та тролейбуси, однак згодом рух відновили.

А на вулиці Липинського на автівку впало дерево. Як повідомили УНН у ГУ ДСНС області, ніхто не постраждав. На місці події працювали рятувальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Негода пошкодила будівлю коледжу на Львівщині

Нагадаємо, буревій пошкодив лінії електропередач, повалив дерева та пошкодив дахи 41 будинку на Житомирщині.