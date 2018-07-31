Повалене дерево та затоплені вулиці: Львовом пронісся сильний дощ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 липня. УНН. Рясна обідня злива наробила чимало шкоди у Львові, передає УНН з посиланням на соцмережі.
Так, вулиці Львова затопило, зокрема і проїжджі частини. Автомбілям довелося долати воду, щоб проїхати. Зокрема, затопленими виявилися вулиці Під дубом, Личаківська, біля Високого замку.
Крім того, через зливу у місті не курсували трамваї та тролейбуси, однак згодом рух відновили.
А на вулиці Липинського на автівку впало дерево. Як повідомили УНН у ГУ ДСНС області, ніхто не постраждав. На місці події працювали рятувальники.
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Нагадаємо, буревій пошкодив лінії електропередач, повалив дерева та пошкодив дахи 41 будинку на Житомирщині.