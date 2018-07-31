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Негода пошкодила будівлю коледжу на Львівщині

Негода пошкодила будівлю коледжу на Львівщині

Київ • УНН

 • 11980 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 липня. УНН. Будівлю коледжу у Львівській області було пошкоджено внаслідок негоди. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"О 17:00 надійшло повідомлення від директора Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету про те, що в с. Вишня Городоцького району внаслідок сильного вітру пошкоджена будівля навчального закладу", - зазначили у департаменті.

Так, сильний вітер зруйнував 30 м цегляної стіни, 150 кв.м шиферного перекриття коледжу, похилив шість цегляних колон критого піднавісу на загальній площі 350 кв.м, пошкодив дах дерев'яної складської будівлі на площі 50 кв.м, а також 30 кв.м стіни цегляної будівлі - приміщення колишньої їдальні. Нині встановлюються всі деталі інциденту.

Нагадаємо, через дощі підтопило школу у Львівській області. 

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