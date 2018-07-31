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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33703 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100095 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122266 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168165 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153006 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140826 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 180548 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Непогода повредила здание колледжа во Львовской области

Непогода повредила здание колледжа во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 11979 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 июля. УНН. Здание колледжа во Львовской области было повреждено в результате непогоды. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

"В 17:00 поступило сообщение от директора Вишнянского колледжа Львовского национального аграрного университета о том, что в с. Вишня Городокского района в результате сильного ветра повреждено здание учебного заведения", - отметили в департаменте.

Так, сильный ветер разрушил 30 м кирпичной стены, 150 кв.м шиферного перекрытия колледжа, опустил шесть кирпичных колонн крытого поднавеса на общей площади 350 кв.м, повредил крышу деревянного складского здания на площади 50 кв.м, а также 30 кв.м стены кирпичного здания - здание бывшей столовой. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, из-за дождей подтопило школу во Львовской области.

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