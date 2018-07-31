Непогода повредила здание колледжа во Львовской области

"В 17:00 поступило сообщение от директора Вишнянского колледжа Львовского национального аграрного университета о том, что в с. Вишня Городокского района в результате сильного ветра повреждено здание учебного заведения", - отметили в департаменте.

Так, сильный ветер разрушил 30 м кирпичной стены, 150 кв.м шиферного перекрытия колледжа, опустил шесть кирпичных колонн крытого поднавеса на общей площади 350 кв.м, повредил крышу деревянного складского здания на площади 50 кв.м, а также 30 кв.м стены кирпичного здания - здание бывшей столовой. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, из-за дождей подтопило школу во Львовской области.