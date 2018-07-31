Поваленное дерево и затопленные улицы: Львовом пронесся сильный дождь
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 июля. УНН. Обильный обеденный ливень наделал немало вреда во Львове, передает УНН со ссылкой на соцсети.
Так, улицы Львова затопило, в том числе и проезжие части. Автомбилям приходилось преодолевать воду, чтобы проехать. В частности, затопленными оказались улицы Под дубом, Лычаковское, возле Высокого замка.
Кроме того, из-за ливня в городе не ходили трамваи и троллейбусы, однако впоследствии движение восстановили.
А на улице Липинского на автомобиль упало дерево. Как сообщили в ГУ ГСЧС области, никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели.
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Напомним, ураган повредил линии электропередач, повалил деревья и повредил крыши 41 дома в Житомирской области.