Поваленное дерево и затопленные улицы: Львовом пронесся сильный дождь

Так, улицы Львова затопило, в том числе и проезжие части. Автомбилям приходилось преодолевать воду, чтобы проехать. В частности, затопленными оказались улицы Под дубом, Лычаковское, возле Высокого замка.

Кроме того, из-за ливня в городе не ходили трамваи и троллейбусы, однако впоследствии движение восстановили.

А на улице Липинского на автомобиль упало дерево. Как сообщили в ГУ ГСЧС области, никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели.

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Напомним, ураган повредил линии электропередач, повалил деревья и повредил крыши 41 дома в Житомирской области.