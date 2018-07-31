На Житомирщині буревій пошкодив дахи майже півсотні будинків
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 липня. УНН. Буревій пошкодив лінії електропередач, повалив дерева та пошкодив дахи 41 будинку на Житомирщині. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Так, негода вирувала вчора на території Баранівського, Черняхівського, Пулинського, Новоград-Волинського та Коростишівського районів області та в м. Баранівка. Внаслідок нього було знеструмлено 15 населених пунктів.
"Внаслідок негоди відключено 6 ліній електропередач по 10 кв та 15 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Найбільше негода вирувала у м. Баранівка. Тут буревій повалив дерева, поперевертав торгові кіоски та пошкодив дах на 41 будинку. Через падіння дерев та гілля на 10 вулицях міста пошкоджено лінії електропередач, що призвело до часткового знеструмлення населеного пункту.
Нагадаємо, через негоду, яка вирувала напередодні, залишилися знеструмленими 143 населених пунктів у шести областях України.