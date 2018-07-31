Негода залишила без світла 143 міста і села
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Через негоду, яка вирувала напередодні, залишилися знеструмленими 143 населених пункти у шести областях України, на Житомирщині сильний вітер пошкодив дахи більше 40 будинків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"30-31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 143 населених пункти у 6 областях, а саме: Тернопільська – 58 н.п., Львівська – 46 н.п., Хмельницька – 15 н.п., Житомирська – 15 н.п., Чернівецька – 8 н.п. та Запорізька – 1 н.п.", - повідомили у відомстві.
Внаслідок поривів вітру сталося пошкодження дахів будинків та повалення дерев у двох областях.
Так, у Житомирській області в п'яти районах було частково пошкоджено дахи 41 житлового будинку, повалено 52 дерева. Всі повалені дерева розпиляні та прибрані.
На Хмельниччині тим часом було повалено 37 дерев. Всі повалені дерева розпиляні та прибрані.
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