Непогода оставила без света 143 города и села
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Из-за непогоды, которая бушевала накануне, остались обесточенными 143 населенных пункта в шести областях Украины, в Житомирской области сильный ветер повредил крыши более 40 домов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"30-31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 143 населенных пункта в 6 областях, а именно: Тернопольская - 58 н.п., Львовская - 46 н.п., Хмельницкая - 15 н.п., Житомирская - 15 н.п., Черновицкая - 8 н.п. и Запорожская - 1 н.п.", - сообщили в ведомстве.
В результате порывов ветра произошло повреждение крыш домов и падали деревья в двух областях.
В частности, в Житомирской области в пяти районах были частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны.
В Хмельницкой области тем временем было повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.
Напомним, Польшу накрыла аномальная жара и сильные ураганы.