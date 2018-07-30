Польщу накрила аномальна спека та сильні буревії

Для усієї Польщі метеорологи видали попередження другого рівня стосовно небезпеки виникнення пожеж. Згідно з прогнозами, у Польщі температура повітря сягатиме 33-34 градусів Цельсія. Найспекотніше буде у центральній та західній частині країни.



Бурі з градом будуть у центральних та східних регіонах Польщі. Там може випасти до 30-45 міліметрів опадів. Під час буревіїв сила вітру досягатиме 80-100 км/год.

Упродовж минулої доби у всій Польщі було занотовано 800 виїздів пожежної служби для усування наслідків буревіїв, які пройшли над країною. Найбільше викликів було у Сілезькому, Вармінсько-Мазурському і Помороському воєводствах.



Як повідомив Павел Фронтчак, речник Державної пожежної служби, найчастіше пожежники усували повалені на дороги дерева та випомповування води з підвалів.



Як повідомляв УНН, цей рік має всі шанси стати одним із найспекотніших в історії і побити температурні рекорди у багатьох країнах.