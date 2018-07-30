Польшу накрыла аномальная жара и сильные ураганы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Польский Гидрометеорологический институт предупреждает: ближайшие дни в Польше будут жаркие. Жара будет сопровождаться бурями и грозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Для всей Польше метеорологи выдали предупреждение второго уровня об опасности возникновения пожаров. Согласно прогнозам, в Польше температура воздуха будет достигать 33-34 градусов Цельсия. Жарче всего будет в центральной и западной части страны.
Бури с градом будут в центральных и восточных регионах Польши. Там может выпасть до 30-45 миллиметров осадков. Во время бурь сила ветра будет достигать 80-100 км/ч.
За прошедшие сутки во всей Польше было записано 800 выездов пожарной службы для устранения последствий ураганов, прошедших над страной. Больше всего вызовов было в Силезском, Варминско-Мазурском и Помороськом воеводствах.
Как сообщил Павел Фронтчак, спикер Государственной пожарной службы, чаще всего пожарные устраняли поваленные на дороги деревья и откачивали воду из подвалов.
Как сообщал УНН, этот год имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории и побить температурные рекорды во многих странах.