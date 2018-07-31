В Житомирской области ураган повредил крыши почти полсотни домов

Так, непогода бушевала вчера на территории Барановского, Черняховского, Пулинского, Новоград-Волынского и Коростышевского районов области и в г. Барановка. Вследствие него были обесточены 15 населенных пунктов.

"В результате непогоды отключены 6 линий электропередач по 10 кВт и 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Больше всего непогода бушевала в г. Барановка. Здесь ураган повалил деревья, опрокинул торговые киоски и повредил крышу на 41 доме. Из-за падения деревьев и веток на 10 улицах города повреждены линии электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала накануне, остались обесточенными 143 населенных пунктов в шести областях Украины.