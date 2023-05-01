В результате безуспешных атак россияне за ночь потеряли больше роты - Тарнавский

Детали

С его слов, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ.

Цитата

"За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел – и отошел. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА", - сообщил бригадный генерал Тарнавский.

В целом, на таврийском направлении в течение ночи зафиксировано 162 обстрела. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задачи. По словам Тарнавского, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более роты", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.

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