Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 191 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 960 осіб, 3700 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 01.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3700 (+1) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7192 (+3) од.,
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- артилерійських систем – 2921 (+7) од.,
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- РСЗВ – 544 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 295 (+0) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),
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- крилатих ракет ‒ 932 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 359 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження окупантів.