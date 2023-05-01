Авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника", - зазначили у Генштабі.
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Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.
Нагадаємо
За минулу добу авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження росіян.