Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника", - повідомили у Генштабі.
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Також за інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів.
Нагадаємо
Минулої доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян.