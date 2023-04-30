Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника", - сообщили в Генштабе.

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Также по информации Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.

Напомним

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян.