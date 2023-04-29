Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника", - зазначили у Генштабі.
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Раніше у Генштабі повідомляли, що окупанти активно залучають осіб із судимістю для поповнення своїх бойових втрат.