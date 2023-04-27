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Генштаб: окупанти залучають осіб із судимістю для поповнення бойових втрат

Генштаб: окупанти залучають осіб із судимістю для поповнення бойових втрат

Київ • УНН

 • 233241 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Окупанти активно залучають осіб із судимістю для поповнення своїх бойових втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У Генштабі зазначили, що для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.

Така, за наявною інформацією, у одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників.

Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку.

Нагадаємо

Під Кремінною окупанти утримують людей у звірофермі.

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