Під Кремінною окупанти утримують людей у звірофермі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під Кремінною у Луганській області російські окупанти утримують людей у колишній звірофермі, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти продовжують затримувати місцеве населення, яке має відмінні від них погляди, або просто не сподобалися. Люди зникають у невідомому напрямку і часто не повертаються. Одне з місць, де утримують українців, – територія колишньої звіроферми біля Кремінної. Саме там, за словами свідків, перебуває частина людей, затриманих на Сватівщині за підозру в співпраці з Україною", - повідомив Лисогор.
Деталі
Що стосується ситуації на фронті, то, зі слів Лісогора, "протягом декількох днів поспіль росіяни не наступають на нашій ділянці фронту". "Утім, від цього не стає безпечніше – артилерію вони застосовують із такою ж інтенсивністю, як і раніше. Нікуди не зникли і ворожі авіанальоти. Вони продовжують використовувати авіацію, але це не стало домінуючою складовою наступальних спроможностей противника. Наші військові, своєю чергою, роблять все можливе для максимального ураження ворога", - вказав він.
Зі слів голови ОВА, артилерійськими обстрілами з боку росіян минулої доби були вражені Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.