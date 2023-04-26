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Под Кременной оккупанты удерживают людей в звероферме - ОВА

Киев • УНН

 • 291623 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Под Кременной в Луганской области российские оккупанты удерживают людей в бывшей звероферме, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты продолжают задерживать местное население, которое имеет отличные от них взгляды, или просто не понравились. Люди исчезают в неизвестном направлении и часто не возвращаются. Одно из мест, где удерживают украинцев, – территория бывшей зверофермы возле Кременной. Именно там, по словам свидетелей, находится часть людей, задержанных на Сватовщине по подозрению в сотрудничестве с Украиной", - сообщил Лысогор.

Детали

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Лысогора, "в течение нескольких дней подряд россияне не наступают на нашем участке фронта". "Впрочем, от этого не становится безопаснее – артиллерию они применяют с такой же интенсивностью, как и раньше. Никуда не исчезли и вражеские авианалеты. Они продолжают использовать авиацию, но это не стало доминирующей составляющей наступательных возможностей противника. Наши военные, в свою очередь, делают все возможное для максимального поражения врага", - указал он.

По словам главы ОВА, артиллерийскими обстрелами со стороны россиян за прошедшие сутки были поражены Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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