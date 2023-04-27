Генштаб: оккупанты привлекают лиц с судимостью для восполнения боевых потерь

Детали

В Генштабе отметили, что для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или тех, в отношении которых открыты уголовные дела, в частности, за терроризм.

Так, по имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков.

Также известно, что вместо заключения, осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

Напомним

Под Кременной оккупанты удерживают людей в звероферме.