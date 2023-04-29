Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника", - отметили в Генштабе.

Напомним

Ранее в Генштабе сообщали, что оккупанты активно привлекают лиц с судимостью для пополнения своих боевых потерь.