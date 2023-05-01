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Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 311151 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника", - отметили в Генштабе.

Дополнение

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что был сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

Напомним

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян.

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