Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 191 тысяче
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.05.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
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- танков - 3700 (+1) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед.,
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- артиллерийских систем – 2921 (+7) ед.,
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- РСЗО – 544 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 295 (+0) ед.,
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- самолётов – 308 (+0) ед.,
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- вертолётов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1),
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- крылатых ракет - 932 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5845 (+3) ед.,
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- специальной техники - 359 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.