У результаті безуспішних атак росіяни за ніч втратили більше ніж роту - Тарнавський

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках за ніч ворог 9 разів намагався атакувати позиції ЗСУ, але, не маючи успіху та втративши більше ніж роту особового складу, змушений був відійти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram, передає УНН.

Деталі

З його слів, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях ЗСУ.

Цитата

"Впродовж минулої ночі ворог 9 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА", - повідомив бригадний генерал Тарнавський.

Загалом, на таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 обстріли. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. За словами Тарнавського, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 960 осіб, 3700 танків та сотень одиниць військової техніки.

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