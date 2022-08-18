В случае необходимости: спикер ОВА о введении затяжного комендантского часа в Одесской области

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На вопрос, не планируют ли в Одесской области закрывать города для поиска коллаборантов, Братчук ответил: "Если будет необходимость, об этом будут говорить наши соответствующие структуры, то, конечно, мы проинформируем общество об этом и эта информация будет своевременно предоставлена" .

Детали

Братчук сообщил, что в Одесской области идет контрдиверсионная работа, которая приносит свои результаты.

"Сегодня та работа, которая проводится, приносит очень неплохие результаты. Нам помогают одесситы, жители региона в этом направлении очень активны", – отметил спикер ОВА.

Добавим

В Николаеве вводили затяжной комендантский час – с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

Напомним

В Одессе задержали мужчину, которого завербовали представители ФСБ РФ. Как сообщили в Офисе генпрокурора, агент с позывным "профессор" помогал оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины.