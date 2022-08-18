У разі потреби: речник ОВА про введення затяжної комендантської години на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У разі потреби в Одеській області можуть ввести затяжну комендантську годину, як це робили у Миколаєві. Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Цитата
На запитання, чи не планують в Одеській області закривати міста для пошуку колаборантів, Братчук відповів: "Якщо буде потреба, про це будуть говорити наші відповідні структури, то, звичайно, ми проінформуємо суспільство про це й ця інформація буде своєчасно надана".
Деталі
Братчук повідомив, що в Одеській області триває контрдиверсійна робота, яка приносить свої результати.
"Сьогодні та робота, яка проводиться, приносить дуже непогані результати. Нам допомагають одесити, мешканці регіону в цьому напрямку дуже активн", – зазначив речник ОВА.
Додамо
У Миколаєві вводили затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.
Нагадаємо
В Одесі затримали чоловіка, якого завербували представники фсб рф. Як повідомили в Офісі генпрокурора, агент із позивним "професор" допомагав окупантам проводити підривну діяльність проти України.