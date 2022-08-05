Миколаїв буде "закрито": коли і на скільки введуть комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Миколаєві введуть затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, планувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", – повідомив Кім.
Деталі
Голова ОВА зазначив, що краще запланувати об'їзд міста через Вознесенськ.
"Всі пости попереджені. Три міжнародні автобуси з міста зможуть виїхати, квитки не пропадуть, поліція супроводжуватиме виїзд. Можна вигуляти собаку недалеко коло будинку, діти у дворі можна, просто старайтеся знаходитися вдома", - розповів Кім.
Він додав, що при собі потрібно мати документи.
Доповнення
Раніше Кім попереджав, що планують на кілька днів закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів.