Миколаїв буде "закрито": коли і на скільки введуть комендантську годину

Цитата

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, планувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", – повідомив Кім.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що краще запланувати об'їзд міста через Вознесенськ.

"Всі пости попереджені. Три міжнародні автобуси з міста зможуть виїхати, квитки не пропадуть, поліція супроводжуватиме виїзд. Можна вигуляти собаку недалеко коло будинку, діти у дворі можна, просто старайтеся знаходитися вдома", - розповів Кім.

Він додав, що при собі потрібно мати документи.

Доповнення

Раніше Кім попереджав, що планують на кілька днів закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів.