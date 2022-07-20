Шукатимуть колаборантів: за тиждень-два планують закрити Миколаїв – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. За тиждень-два на кілька днів планують закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"З вчора прийшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз ми їх обробляємо та перевіряємо інформацію. Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Якраз закінчаться жнива, та ми відпрацюємо максимально всі дані", - повідомив Кім.
Деталі
За словами голови ОВА, місто закриють на день чи два.
"Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - зазначив Кім.
Доповнення
Мер Миколаєва заявив, що сили ППО не справляються з кількістю ракет, які випускають по місту.
Нагадаємо
На Миколаївщині у ніч на середу, 20 липня, під ракетний удар потрапило селище Березнегувате, є руйнування.