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Шукатимуть колаборантів: за тиждень-два планують закрити Миколаїв – Кім

Шукатимуть колаборантів: за тиждень-два планують закрити Миколаїв – Кім

Київ • УНН

 • 126840 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. За тиждень-два на кілька днів планують закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"З вчора прийшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз ми їх обробляємо та перевіряємо інформацію. Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Якраз закінчаться жнива, та ми відпрацюємо максимально всі дані", - повідомив Кім.

Деталі

За словами голови ОВА, місто закриють на день чи два.

"Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - зазначив Кім.

Доповнення

Мер Миколаєва заявив, що сили ППО не справляються з кількістю ракет, які випускають по місту.

Нагадаємо

На Миколаївщині у ніч на середу, 20 липня, під ракетний удар потрапило селище Березнегувате, є руйнування. 

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