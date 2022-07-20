Будут искать коллаборантов: через неделю-две планируют закрыть Николаев – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Через неделю-две на несколько дней планируют закрыть Николаев, чтобы в городе смогли проверить данные о вероятных коллаборантах. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Со вчерашнего дня пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас мы их обрабатываем и проверяем информацию. Что касается закрытия города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз закончится жатва, и мы отработаем максимально все данные", - сообщил Ким.
Детали
По словам главы ОВА, город закроют на день или два.
"Об этом вместе с военными мы сообщим заблаговременно, чтобы люди могли закупить еду, воду и могли спланировать свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", - отметил Ким.
Дополнение
Мэр Николаева заявил, что силы ПВО не справляются с количеством ракет, которые выпускают по городу.
Напомним
В Николаевской области в ночь на среду, 20 июля, под ракетный удар попал поселок Березнеговатое, есть разрушения.