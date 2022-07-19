Сили ППО не справляються із кількістю ракет, що прилітають по Миколаєву – мер

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"Місто щодня обстрілюють кілька тижнів. Це означає, що краще покинути місто, щоб врятуватися", – сказав він.

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Раніше Сенкевич заявив, що за вчорашнього бомбардування Миколаєва російськими військами застосовувалися касетні боєприпаси.

Додамо

Глава обласної ради Миколаєва Ганна Замазєєва заявила, що сьогодні російські окупанти обстріляли житлову інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє цивільних. Не припинялися обстріли і напередодні, за попередню добу - 29 поранених.