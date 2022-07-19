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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сили ППО не справляються із кількістю ракет, що прилітають по Миколаєву – мер

Сили ППО не справляються із кількістю ракет, що прилітають по Миколаєву – мер

Київ • УНН

 • 290503 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Мер Миколаєва заявив, що сили ППО не справляються з кількістю ракет, які прилітають по місту. Місто обстрілюють щодня. Про УНН пише, посилаючись на російську службу “ВВС”.

Цитата

"Місто щодня обстрілюють кілька тижнів. Це означає, що краще покинути місто, щоб врятуватися", – сказав він.

Деталі

Раніше Сенкевич заявив, що за вчорашнього бомбардування Миколаєва російськими військами застосовувалися касетні боєприпаси.

Додамо

Глава обласної ради Миколаєва Ганна Замазєєва заявила, що сьогодні російські окупанти обстріляли житлову інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє цивільних. Не припинялися обстріли і напередодні, за попередню добу - 29 поранених.

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