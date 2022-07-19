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Николаевская область: из-за вражеских обстрелов за сутки еще 29 раненых

Николаевская область: из-за вражеских обстрелов за сутки еще 29 раненых

Киев • УНН

 • 125193 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру Николаевской области. В результате вражеской атаки ранения получили двое гражданских. Не прекращались обстрелы и накануне, за предыдущие сутки – 29 раненых. Об этом доложила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.

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"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет", - написала Замазеева.

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Все пострадавшие, по ее словам, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Замазеева отметила, что в местных больницах находятся 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов, еще 94 получили помощь амбулаторно.

Что касается вражеских обстрелов, то, по словам Замазеевой, "утром зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие – ранения получили женщина и мужчина".

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил детали, отметив, что обстрелы были вчера и ночью, и под вечер.

Так, по его словам, ночью 18 июля российские оккупанты совершили массированный ракетный удар. По Николаеву и окрестностям было выпущено 12 ракет С-300. По его словам, оккупанты обстреляли пригородную инфраструктуру, жилые и промышленные районы города. Предварительно без жертв.

"Под вечер 18 июля город атаковали второй раз за сутки. Оккупанты применили РСЗО «Ураган» - кассетными снарядами обстрелян частный сектор. Ранены 2 человека", - подтвердил он информацию Замазеевой.

"Также под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах. Под обстрелами населенные пункты на линии разграничения», - говорится в сообщении главы облсовета.

"В Снегиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, чтобы обвинить в этом силы обороны Украины. Для этого в городе работала съемочная группа пропагандистского СМИ. Погибли четверо местных жителей", - написал также Сенкевич.

Он указал, что в оперативном командовании "Юг" подчеркивают, что подразделения ВСУ находятся слишком далеко от Снигиревки, чтобы производить обстрелы минометом.

При этом авиация ВСУ отработала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки. В целом ракетным огнем и артиллерией на юге уничтожены: 65 рашистов, 11 единиц бронированной и автомобильной техники, 1 комплексная аппаратная связь "Редут-2УС".

Дополнение 

В результате обстрелов Николаева российскими оккупантами накануне вечером есть двое раненых, в области под ударом на утро было село Широкое. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина.

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