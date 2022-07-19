Через ворожі обстріли Миколаєва є поранені, в області під ударом Широке

Цитата

"Миколаїв: вчора, 18 липня, близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:

Миколаївський район:



Також, 18 липня, з 10:00 по 12:30, фіксувалися обстріли села Лимани Галицинівської громади. Влучання були переважно поза межами населеного пункту, внаслідок чого виникли загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає.



Баштанський район:



Вчора, 18 липня, приблизно о 23:50, обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.



Орієнтовно о 6:50 і натепер тривають обстріли села Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.



Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Миколаїв у ніч на 18 липня зазнав масованого ракетного обстрілу з боку ворога.