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Из-за вражеских обстрелов Николаева есть раненые, в области под ударом Широкое

Киев • УНН

 • 221116 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате обстрелов Николаева российскими оккупантами накануне вечером есть двое раненых, в области под ударом на утро было село Широкое, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Николаев: вчера, 18 июля, около 17:15 российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район города. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина", - отметил Ким в Telegram.

Детали

Что касается ситуации в районах, то, по данным Кима, она следующая:

Николаевский район:

  • Также, 18 июля, с 10:00 до 12:30, фиксировались обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Попадания были преимущественно вне населенного пункта, в результате чего возникли возгорания полей с зерновыми. Пострадавших нет.

Баштанский район:

  • Вчера, 18 июля, примерно в 23:50, обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были за пределами населенных пунктов.
  • Ориентировочно в 6:50 и сейчас продолжаются обстрелы села Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
  • Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. По предварительной информации, есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информация о пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Николаев в ночь на 18 июля подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны врага.

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