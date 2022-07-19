Из-за вражеских обстрелов Николаева есть раненые, в области под ударом Широкое
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В результате обстрелов Николаева российскими оккупантами накануне вечером есть двое раненых, в области под ударом на утро было село Широкое, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Николаев: вчера, 18 июля, около 17:15 российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район города. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина", - отметил Ким в Telegram.
Детали
Что касается ситуации в районах, то, по данным Кима, она следующая:
Николаевский район:
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- Также, 18 июля, с 10:00 до 12:30, фиксировались обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Попадания были преимущественно вне населенного пункта, в результате чего возникли возгорания полей с зерновыми. Пострадавших нет.
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Баштанский район:
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- Вчера, 18 июля, примерно в 23:50, обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были за пределами населенных пунктов.
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- Ориентировочно в 6:50 и сейчас продолжаются обстрелы села Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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- Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. По предварительной информации, есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информация о пострадавших уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Николаев в ночь на 18 июля подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны врага.