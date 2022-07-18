Миколаїв вночі знову зазнав масованого ракетного обстрілу: Кім повідомив подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Миколаїв у ніч на понеділок знову зазнав масованого ракетного обстрілу з боку ворога. Про подробиці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв", - зазначив Кім у Telegram.
Детальна інформація уточнюється.
Деталі
Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:
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- Миколаївський район. Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
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- Баштанський район. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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- У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Доповнення
У Миколаєві вночі прогриміло понад 10 вибухів.