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Миколаїв вночі знову зазнав масованого ракетного обстрілу: Кім повідомив подробиці

Миколаїв вночі знову зазнав масованого ракетного обстрілу: Кім повідомив подробиці

Київ • УНН

 • 164448 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Миколаїв у ніч на понеділок знову зазнав масованого ракетного обстрілу з боку ворога. Про подробиці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв", - зазначив Кім у Telegram.

Детальна інформація уточнюється.

Деталі

Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:

  • Миколаївський район. Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
  • Баштанський район. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
  • У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

У Миколаєві вночі прогриміло понад 10 вибухів.

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