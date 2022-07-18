Миколаїв вночі знову зазнав масованого ракетного обстрілу: Кім повідомив подробиці

Цитата

"Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв", - зазначив Кім у Telegram.

Детальна інформація уточнюється.

Деталі

Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:



Миколаївський район. Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.



Баштанський район. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.



Доповнення

У Миколаєві вночі прогриміло понад 10 вибухів.