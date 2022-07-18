Николаев ночью снова подвергся массированному ракетному обстрелу: Ким сообщил подробности

Цитата

"Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв", - отметил Ким в Telegram.

Подробная информация уточняется.

Детали

Что касается ситуации в районах, то, по данным Кима, она следующая:



Николаевский район. Вчера, 17 июля, в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинка Галицыновской громады. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.



Баштанский район. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



Дополнение

В Николаеве ночью прогремело более 10 взрывов.