Николаев ночью снова подвергся массированному ракетному обстрелу: Ким сообщил подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Николаев в ночь на понедельник вновь подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны врага. О подробностях сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв", - отметил Ким в Telegram.
Подробная информация уточняется.
Детали
Что касается ситуации в районах, то, по данным Кима, она следующая:
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- Николаевский район. Вчера, 17 июля, в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинка Галицыновской громады. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
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- Баштанский район. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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- В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Дополнение
В Николаеве ночью прогремело более 10 взрывов.