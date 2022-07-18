В Николаеве прогремело более 10 взрывов

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"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", - отметил он.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото последствий вражеских ракетных ударов по объектам промышленности и инфраструктуры.