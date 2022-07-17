Ракетний обстріл підприємств у Миколаєві: мер показав наслідки

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 17295 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 61850 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 108019 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 159911 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 158701 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 163512 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 143293 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113841 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107036 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 298315 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 110245 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 79810 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 162754 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 68336 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 56400 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 162796 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 298325 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 561385 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 506009 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 707289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 28631 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 79810 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 110245 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140326 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154029 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Ракетний обстріл підприємств у Миколаєві: мер показав наслідки

Ракетний обстріл підприємств у Миколаєві: мер показав наслідки

Київ • УНН

 • 167157 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав фото наслідків ворожих ракетних ударів по об'єктах промисловості та інфраструктури, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів сталися руйнування будівель та пожежі", - написав Сєнкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухи у Миколаєві: рашисти вдарили по двох підприємствах

Деталі

За словами мера, станом на 9:00 рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Доповнення

Олександр Сєнкевич повідомляв, що о третій годині ночі в Миколаєві пролунала повітряна тривога. Через 40 хвилин мер міста повідомив про вибухи.

Нагадаємо

Вчора, 16 липня, через обстріли російськими окупантами Миколаївської області поранення дістало ще 37 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71