Ракетний обстріл підприємств у Миколаєві: мер показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав фото наслідків ворожих ракетних ударів по об'єктах промисловості та інфраструктури, передає УНН.
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"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів сталися руйнування будівель та пожежі", - написав Сєнкевич.
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Деталі
За словами мера, станом на 9:00 рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Доповнення
Олександр Сєнкевич повідомляв, що о третій годині ночі в Миколаєві пролунала повітряна тривога. Через 40 хвилин мер міста повідомив про вибухи.
Нагадаємо
Вчора, 16 липня, через обстріли російськими окупантами Миколаївської області поранення дістало ще 37 людей.