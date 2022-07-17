Ракетный обстрел предприятий в Николаеве: мэр показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото последствий вражеских ракетных ударов по объектам промышленности и инфраструктуры, передает УНН.
Цитата
"Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли в Николаеве объекты промышленности и инфраструктуры. В результате ракетных ударов произошло разрушение зданий и пожара", - написал Сенкевич.
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Детали
По словам мэра, по состоянию на 9:00 спасатели ГСЧС ликвидировали все очаги возгораний. На одном из объектов продолжается разбор завалов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Дополнение
Александр Сенкевич сообщал, что в три часа ночи в Николаеве прозвучала воздушная тревога. Через 40 минут мэр города сообщил о взрывах.
Напомним
Вчера, 16 июля, из-за обстрелов российскими оккупантами Николаевской области ранения получили еще 37 человек.