Вибухи у Миколаєві: рашисти вдарили по двох підприємствах

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"17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні у місті пролунало понад 10 потужних вибухів.