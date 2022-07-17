Вибухи у Миколаєві: рашисти вдарили по двох підприємствах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по двох промислових підприємствах у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні у місті пролунало понад 10 потужних вибухів.