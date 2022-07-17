Взрывы в Николаеве: рашисты ударили по двум предприятиям

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"17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня в городе прозвучало более 10 мощных взрывов.