Взрывы в Николаеве: рашисты ударили по двум предприятиям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум промышленным предприятиям в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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"17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня в городе прозвучало более 10 мощных взрывов.