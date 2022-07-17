У Миколаєві повідомляють про 10 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Миколаєві прогриміло понад 10 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - йдеться у повідомленні.
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О третій ночі в Миколаєві пролунала повітряна тривога. Згодом, через 40 хвилин мер міста повідомив про вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування поки відсутня.
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