У Миколаєві повідомляють про 10 вибухів

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"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - йдеться у повідомленні.

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О третій ночі в Миколаєві пролунала повітряна тривога. Згодом, через 40 хвилин мер міста повідомив про вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування поки відсутня.

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