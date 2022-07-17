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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Миколаєві повідомляють про 10 вибухів

У Миколаєві повідомляють про 10 вибухів

Київ • УНН

 • 312311 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Миколаєві прогриміло понад 10 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

О третій ночі в Миколаєві пролунала повітряна тривога. Згодом, через 40 хвилин мер міста повідомив про вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування поки відсутня.

Нагадаємо

За сьогодні російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область.

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