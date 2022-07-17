В Николаеве сообщают о 10 взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание", - говорится в сообщении.
Детали
В три ночи в Николаеве раздалась воздушная тревога. Впоследствии, через 40 минут мэр города сообщил о взрывах. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
Напомним
За сегодняшний день российские войска более 140 раз обстреляли Сумскую область.