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Миколаївщина: вчора через ворожі обстріли було поранено 37 людей

Миколаївщина: вчора через ворожі обстріли було поранено 37 людей

Київ • УНН

 • 136212 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Вчора, 16 липня, через обстріли російськими окупантами Миколаївської області поранення дістало ще 37 людей. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 37 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

Деталі

За словами Замазєєвої, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 334 громадянина, які постраждали від атак окупантів. 

Окрім того, вночі знову зафіксовано ракетні удари по Миколаєву.

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"Також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Шевченківській, Галіцинівській, Широківській, Іншульській, Володимирівській та Березнегуватській громадах. Нажаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття рідним", - повідомила Замазєєва.

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