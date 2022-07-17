Миколаївщина: вчора через ворожі обстріли було поранено 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Вчора, 16 липня, через обстріли російськими окупантами Миколаївської області поранення дістало ще 37 людей. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 37 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.
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За словами Замазєєвої, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 334 громадянина, які постраждали від атак окупантів.
Окрім того, вночі знову зафіксовано ракетні удари по Миколаєву.
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"Також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Шевченківській, Галіцинівській, Широківській, Іншульській, Володимирівській та Березнегуватській громадах. Нажаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття рідним", - повідомила Замазєєва.