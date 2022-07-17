Николаевская область: вчера из-за вражеских обстрелов были ранены 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Вчера, 16 июля, из-за обстрелов российскими оккупантами Николаевской области ранения получили еще 37 человек. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
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"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 37 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.
Детали
По словам Замазеевой, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 334 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов.
Кроме того, ночью снова зафиксированы ракетные удары по Николаеву.
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"Также под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Шевченковской, Галицыновской, Широковской, Иншульской, Владимировской и Березнеговатской громадах. К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным", - сообщила Замазеева.